Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной

На «Госуслугах» стало обязательным подключение двухфакторной аутентификации с 1 октября. Теперь пользователи могут зайти на портал только с ее подключением.



При двухфакторной аутентификации у пользователя при входе запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение, которое можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ. В последнем случае устанавливается специальное приложение для работы с одноразовыми кодами.

Пользователям, не подключившим двухфакторную аутентификацию до 1 октября, при входе нужно будет выбрать один из способов подтверждения.

Программа обязательного использования второго фактора защиты при входе на «Госуслуги» стартовала 1 марта 2023 года. Двухфакторная аутентификация усилит защиту от взлома тех пользователей, которые создают слабые пароли.

— Мы, Минцифры, совершенствуем систему защиты (на «Госуслугах», — прим. ред.), и сейчас фактически говорим, что вводим программу обязательности второго фактора. Сейчас для того, чтобы получить доступ к «Госуслугам», достаточно логина и пароля. Мы считаем, что в текущий момент этого уже мало, нужно обязательно использовать второй фактор для авторизации, — рассказывал в феврале глава Минцифры России Максут Шадаев.

В октябре прошлого года «Реальное время» писало, что на портал «Госуслуги» можно будет зайти с помощью биометрии. Право использовать биометрию — добровольное. На портале сохраняют возможность входа через логин и пароль, а биометрические данные — лишь дополнительный способ аутентификации.



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Маргарита Головатенко