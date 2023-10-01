Российские удобрения покупают почти 60 стран

Россия в первом полугодии 2023 года на мировой рынок удобрений как минимум на $6,6 млрд, сообщает «РИА Новости».



Почти половина российского экспорта пришлась на Бразилию ($1,9 млрд) и Индию ($1,3млрд). На третьем месте — США, купившие на $890 млн. Пятерку замыкают Китай ($632 млн) и Мексика ($429 млн).

Среди крупнейших покупателей — Турция ($170 млн), Германия ($151 млн). На более чем $100 млн долларов импортировали удобрений Сербия, Франция и Казахстан.

В январе — июле США нарастили покупки удобрений из России до рекордных $944 млн. Предыдущий максимум зафиксировали в 2022 году: стоимость закупок за семь месяцев достигла $900 млн. В текущем году стоимость экспорта возросла на 5%.



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Маргарита Головатенко