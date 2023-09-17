США импортировали рекордный объем удобрений из России

В январе — июле США нарастили покупки удобрений из России до рекордных $944 млн, сообщает «РИА Новости».



Предыдущий максимум зафиксировали в 2022 году: стоимость закупок за семь месяцев достигла $900 млн. В текущем году стоимость экспорта возросла на 5%.

Закупки в июле сократились втрое в сравнении с июнем, в годовом выражении — на 40%, что составляет $54,4 млн. Это стало минимальным показателем с августа 2021 года.

В этом году Россия стала вторым крупнейшим поставщиком удобрений в США. На первом месте — Канада, поставившая удобрений в объеме $2,8 млрд. Далее в пятерке поставщиков — Саудовская Аравия ($484,4 млн), Израиль ($216 млн) и Катар ($214,2 млн).

Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков зерна в Бразилию. Бразилия за первые семь месяцев текущего года импортировала из России 380 тысяч тонн пшеницы и меслина, при этом в аналогичный период прошлого года закупки не осуществлялись. Согласно данным Бразилии, Россия в 2023 году поставляла ей только эти виды зерна.

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Маргарита Головатенко