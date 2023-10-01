Почти 40% россиян считают юань заменой доллару и евро

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Почти 40% россиян считают, что китайский юань может стать достойной заменой доллару и евро как иностранной валюте для личных сбережений и операций России во внешней торговле, сказано в исследовании банка «Открытие» и страховщика «Росгосстрах жизнь».



Не согласны с таким утверждением 36% опрошенных. На Северном Кавказе так ответили 44%, а в Приволжском федеральном округе — 32%. Остальная четверть опрошенных не сформировала мнение на этот счет, сообщает «РИА Новости».

Большинство опрошенных (68%) видят в превращении Китая в главного внешнеторгового партнера России больше плюсов, чем минусов. 12% считают наоборот. Каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Треть россиян хранит сбережения в валюте. Считают валюту надежным инструментом для совершения накоплений более половины россиян (54%). Интересно, что мужчины доверяют валюте чаще, чем женщины (61% против 46%).

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Маргарита Головатенко