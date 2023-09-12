Треть россиян хранит сбережения в валюте

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Сбережения в иностранной валюте формировали 33% граждан России. Об этом сообщает «Афанасий-бизнес».

Считают валюту надежным инструментом для совершения накоплений более половины россиян (54%). Интересно, что мужчины доверяют валюте чаще, чем женщины (61% против 46%).

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

На отношение к этому финансовому инструменту влияет и место жительства. Наибольшее количество жителей, которые используют валюту для формирования сбережений, в Краснодаре и Новосибирской области (50—56%), наименьшее — в Омске и Нижнем Новгороде (менее 20%). Среди москвичей и петербуржцев выбирают валюту 30—37%.



Большая часть респондентов хранят сбережения в долларах (72%), выбирают также россияне евро (46%) и юань (26%).

Напомним, Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 марта 2024 года.

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Галия Гарифуллина