Новости общества

10:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Треть россиян хранит сбережения в валюте

01:38, 12.09.2023
Треть россиян хранит сбережения в валюте
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Сбережения в иностранной валюте формировали 33% граждан России. Об этом сообщает «Афанасий-бизнес».

Считают валюту надежным инструментом для совершения накоплений более половины россиян (54%). Интересно, что мужчины доверяют валюте чаще, чем женщины (61% против 46%).

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

На отношение к этому финансовому инструменту влияет и место жительства. Наибольшее количество жителей, которые используют валюту для формирования сбережений, в Краснодаре и Новосибирской области (50—56%), наименьшее — в Омске и Нижнем Новгороде (менее 20%). Среди москвичей и петербуржцев выбирают валюту 30—37%.

Большая часть респондентов хранят сбережения в долларах (72%), выбирают также россияне евро (46%) и юань (26%).

Напомним, Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 марта 2024 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также