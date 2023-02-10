На «Госуслугах» введут обязательную двухфакторную авторизацию

Дополнительный фактор аутентификации на портале «Госуслуг», помимо логина и пароля, станет обязательным с 1 июня 2023 года. Об этом рассказал глава Минцифры России Максут Шадаев.

— Мы, Минцифры, совершенствуем систему защиты (на «Госуслугах», — прим. ред.), и сейчас фактически говорим, что вводим программу обязательности второго фактора. Сейчас для того, чтобы получить доступ к «Госуслугам», достаточно логина и пароля. Мы считаем, что в текущий момент этого уже мало, нужно обязательно использовать второй фактор для авторизации, — передает его слова «РИА-Новости».

Шадаев подчеркнул, что программа стартует 1 марта, далее министерство будет поэтапно вводить второй фактор как обязательный.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Это либо эсэмэска, либо дополнительная аутентификация. Это позволит нам обеспечить безопасность для тех пользователей, которые используют простые пароли, чьи учетные записи подвергаются вирусным атакам… Второй фактор гарантирует лучшую защиту, — объяснил министр.

Напомним, в октябре «Реальное время» писало, что на портал «Госуслуги» можно будет зайти с помощью биометрии. Право использовать биометрию — добровольное. На портале сохраняют возможность входа через логин и пароль, а биометрические данные — лишь дополнительный способ аутентификации.



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Айрат Назипов