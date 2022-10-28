С февраля 2023 года на «Госуслуги» можно будет зайти по биометрии

С помощью биометрии войти на портал «Гоуслуги» граждане смогут уже с февраля 2023 года, сообщили на портале правовой информации Минцифры России.

В министерстве отметили, иметь возможность входа через биометрию смогут только те пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование данного сервиса.

Право использовать биометрию — добровольное. На портале сохраняют возможность входа через логин и пароль, а биометрические данные — лишь дополнительный способ аутентификации.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сейчас зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков, а в будущем — в МФЦ и через специальное мобильное приложение для саморегистрации (для этого нужны будут загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем), добавили в министерстве.

В августе Минцифры России заверило, что биометрические данные не будут собираться без согласия самих граждан. Заявление было сделано в связи с появившейся информацией о том, что биометрию начнут собирать без согласия. Также там напомнили, что сбор биометрических данных граждан без согласия невозможен. Они будут сдаваться только на добровольной основе.

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Илина Хакимова