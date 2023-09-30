Ветеранам боевых действий назначат выплаты без удержания цены соцуслуг
Правительство России утвердило назначение ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий при первом обращении без удержания набора социальных услуг (НСУ). Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
Согласно постановлению, изменения вступят в силу через семь дней после официального опубликования.
— Подписано постановление правительства об утверждении нового порядка предоставления набора социальных услуг ветеранам боевых действий. Теперь при первом обращении ветеранам будет назначаться ежемесячная денежная выплата в полном размере: без удержания НСУ, — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Минтруда, раньше ветеран боевых действий получал ежемесячную денежную выплату с вычетом стоимости набора соцуслуг. Чтобы отказаться от их получения в натуральной форме, нужно было подавать отдельное заявление в Социальный фонд.
— Напомним, набор социальных услуг включает в себя лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, — уточнила пресс-служба.
Напомним, в июне сообщалось, что семьи добровольцев, погибших при выполнении задач специальной военной операции, смогут получить удостоверения, подтверждающие их статус и право на льготы и выплаты.
Удостоверения получат родственники погибших участников добровольческих формирований, которые были созданы органами власти для содействия выполнению задач ВС России в ходе специальной военной операции.
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