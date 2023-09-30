Ветеранам боевых действий назначат выплаты без удержания цены соцуслуг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России утвердило назначение ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий при первом обращении без удержания набора социальных услуг (НСУ). Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Согласно постановлению, изменения вступят в силу через семь дней после официального опубликования.

— Подписано постановление правительства об утверждении нового порядка предоставления набора социальных услуг ветеранам боевых действий. Теперь при первом обращении ветеранам будет назначаться ежемесячная денежная выплата в полном размере: без удержания НСУ, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Минтруда, раньше ветеран боевых действий получал ежемесячную денежную выплату с вычетом стоимости набора соцуслуг. Чтобы отказаться от их получения в натуральной форме, нужно было подавать отдельное заявление в Социальный фонд.

— Напомним, набор социальных услуг включает в себя лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, — уточнила пресс-служба.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в июне сообщалось, что семьи добровольцев, погибших при выполнении задач специальной военной операции, смогут получить удостоверения, подтверждающие их статус и право на льготы и выплаты.



Удостоверения получат родственники погибших участников добровольческих формирований, которые были созданы органами власти для содействия выполнению задач ВС России в ходе специальной военной операции.

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Максим Кокунин