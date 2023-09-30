С начала года в Татарстане было введено 2,8 млн «квадратов» жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На 30 сентября в Татарстане введено 2,8 млн кв. метров жилья — 93% от годового плана. Об этом на совещании в Доме Правительства рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, застройщики коммерческого жилья сдали 143 многоквартирных дома общей площадью 1,1 млн «квадратов». Это 80,5% от запланированных годовых показателей.

Вместе с этим программа социальной ипотеки этого года выполнена на 81%. Готовы 35 домов на 130,4 тысячи кв. метров. В части индивидуального жилищного строительства на 6% перевыполнен годовой план. Общая площадь готовых домов составляет 1,6 млн «квадратов».

Как рассказал Фролов, на поддержку жилищного строительства направлены две федеральные программы. В рамках федерального проекта «Жилье», в который включены 26 объектов, общее выполнение составляет 58%. По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» под компактную жилищную застройку обустраиваются 7 площадок. Из них в работе остается один в Сабинском районе, выполнение по которому составляет 90%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По итогам первого полугодия 2023 года республика не вошла в топ-3 регионов России по вводу жилья, заняв четвертое место.

По динамике абсолютного прироста ввода жилья за январь — июнь 2023 года Татарстан занимал второе место среди регионов России. По динамике относительного прироста республика находилась на 20-й строчке.

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Максим Кокунин