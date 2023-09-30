Рустам Минниханов поручил на высоком уровне провести мероприятия в рамках Декады пожилых и Дня учителя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести мероприятия в рамках Декады пожилых и Дня учителя на высоком уровне. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Напомним, День пожилых людей отмечается 1 октября, а Всемирный день учителя — 5 октября. По словам раиса, люди старшего поколения своим трудом заложили фундамент страны и республики, создали потенциал для успешного развития на многие годы вперед. Сегодня они вносят большой вклад в воспитание молодых людей.

— Забота о пожилых — одна из наших приоритетных задач. Этот день дает нам возможность еще раз выразить слова признательности старшему поколению, нашим учителям и наставникам, — сказал он.

Минниханов поручил в рамках декады пожилых людей 1-10 октября организовать чествование ветеранов в трудовых коллективах: провести для них культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия, концерты, мастер-классы, эстафеты, экскурсии. В соответствующих мероприятиях должны принять участие и представители республиканского актива.

— Не забывайте и о тех ветеранах, чьи организации были ликвидированы. По их месту жительства у нас должна быть вся информация, — сказал он.

Рустам Минниханов также напомнил, что указом президента России 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника.

— Учитель — одна из ключевых профессий. От того, что мы вложим в подрастающее поколение, зависит, как будет развиваться наша страна, республика и мир в целом, — заявил глава республики.

Он отметил, что сегодня в Татарстане насчитывается 36,6 тысячи работников образования, из них более 32 тысяч — учителя. «Минобрнауки и главам муниципальных образований необходимо организовать чествование учителей по случаю их профессионального праздника», — добавил Минниханов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника еще в октябре 2021-го. Это решение президент России Владимир Путин объяснил тем, что 2023-й — это год 200-летия со дня рождения основоположника научной педагогики в стране Константина Ушинского.

Официальное открытие Года педагога прошло 2 марта. На его протяжении будут рассматриваться вопросы социального статуса учителей, улучшения условий их труда.

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Максим Кокунин