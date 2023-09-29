Казанец предстанет перед судом за незаконное проведение азартных игр

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

45-летний житель Казани предстанет перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие установило, что обвиняемый зимой 2023 года приобрел оргтехнику — 19 системных блоков и комплектующие к ним, а еще 21 монитор. Все это он установил на цокольном этаже одного из зданий. Противоправную деятельность пресекли 18 апреля.

Причастность к совершению преступления обвиняемый признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В августе сообщалось, что в столице Татарстана ликвидировали незаконный игровой салон. Он располагался в подвальном помещении одноэтажного здания, расположенного по ул. Бигичева.



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Маргарита Головатенко