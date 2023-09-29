Число платежных банковских карт в Татарстане выросло до 11,7 млн

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане по состоянию на 1 июля 2023 года значилось 11,7 млн платежных банковских карт — это число превышает показатель июля прошлого года на 16%, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ России.



В среднем на каждого татарстанца приходилось по три карты. По состоянию на начало года в республике принимали картой 110,8 тыс. терминалов. Количество таких устройств за год увеличилось на 10%.

— Это вызвано удобством и растущей востребованностью безналичной формы оплаты среди татарстанцев, — отметил управляющий Отделением Марат Шарифуллин.

В январе — марте 2023 года в Татарстане совершили 237 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт, что на 11% больше показателя аналогичного периода 2022-го. Средняя сумма безналичного платежа составила 758 рублей, операции по снятию наличных — 17,7 тыс. рублей.

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Маргарита Головатенко