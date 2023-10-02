В Татарстане в августе число созданных компаний почти в 4 раза превысило количество ликвидированных
В Татарстане за август 2023 года зарегистрировали 593 организации. Их количество в 3,8 раза превысило число официально ликвидированных за этот месяц компаний — 155, следует из данных Росстата.
По числу зарегистрированных в конце лета компаний Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Башкортостан (375 организаций), на третьем — Нижегородская область (317), на четвертом — Самарская область (300), на пятом — Пермский край (223).
Всего в Приволжском федеральном округе за август зарегистрировали 2 663 организации. Таким образом, на Татарстан пришлось 22,2% от учрежденных за этот месяц компаний в ПФО.
По количеству ликвидированных за август юрлиц Татарстан занял второе место среди регионов Приволжского федерального округа. Республику опередила Самарская область, где за месяц официально прекратили существование 294 компании.
Напомним, по данным ФНС, 1 января по 1 августа 2023 года в ЕГРН внесли данные о 3 892 новых компаниях из Татарстана. Абсолютное их большинство — 3 878, или 99,6%, появились путем создания с нуля. Остальные 14 компаний образовались через реорганизацию других юрлиц. Подробнее — в материале «Реального времени».
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