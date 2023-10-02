В Татарстане в августе число созданных компаний почти в 4 раза превысило количество ликвидированных

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане за август 2023 года зарегистрировали 593 организации. Их количество в 3,8 раза превысило число официально ликвидированных за этот месяц компаний — 155, следует из данных Росстата.

По числу зарегистрированных в конце лета компаний Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа. На втором месте Башкортостан (375 организаций), на третьем — Нижегородская область (317), на четвертом — Самарская область (300), на пятом — Пермский край (223).

Всего в Приволжском федеральном округе за август зарегистрировали 2 663 организации. Таким образом, на Татарстан пришлось 22,2% от учрежденных за этот месяц компаний в ПФО.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По количеству ликвидированных за август юрлиц Татарстан занял второе место среди регионов Приволжского федерального округа. Республику опередила Самарская область, где за месяц официально прекратили существование 294 компании.

Напомним, по данным ФНС, 1 января по 1 августа 2023 года в ЕГРН внесли данные о 3 892 новых компаниях из Татарстана. Абсолютное их большинство — 3 878, или 99,6%, появились путем создания с нуля. Остальные 14 компаний образовались через реорганизацию других юрлиц. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина