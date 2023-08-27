Татарстанцы создали почти 4 тысячи компаний за 7 месяцев, но оказались за пределами топ-5
Несмотря на непростую экономическую обстановку, татарстанцы продолжают реализовываться как предприниматели — за 7 месяцев 2023 года в Татарстане появилось почти 4 тысячи новых компаний. Однако есть и те, кто по тем или иным причинам закрывают свой бизнес или лишаются его, например, из-за банкротства — их в республике в январе — июле оказалось больше в 1,3 раза. Подробнее — в материале «Реального времени».
Лидер в ПФО, но за пределами топ-5 в России
С 1 января по 1 августа в Единый государственный реестр юридических лиц внесли данные о 3 892 новых компаниях из Татарстана. Абсолютное их большинство — 3 878, или 99,6%, появились путем создания с нуля. Остальные 14 компаний образовались через реорганизацию других юрлиц.
Из 14 регионов Приволжского федерального округа Татарстан по итогам января — июля 2023 года стал лидером по количеству зарегистрированных юрлиц. Отрыв между ним и соседней Башкирией, ставшей второй, составил 41,9%. Марий Эл, расположившуюся на последней строчке, Татарстан обогнал сразу на 1 219%, или в 13,2 раза, подсчитало «Реальное время», изучив данные Федеральной налоговой службы.
На Татарстан пришлась пятая часть всех зарегистрированных в ПФО за 7 месяцев юрлиц — 21%. Всего в округе за этот период в ЮГРЮЛ внесли сведения о 18 522 новых компаниях, из которых 181 появилась в процессе реорганизации.
«Реальное время» составило рейтинг регионов Приволжского федерального округа по количеству зарегистрированных с 1 января по 1 августа 2023 года юрлиц:
- Татарстан — 3 892;
- Башкортостан — 2 743;
- Нижегородская область — 2 300;
- Самарская область — 2 083;
- Пермский край — 1 417;
- Удмуртия — 1 334;
- Ульяновская область — 881;
- Саратовская область — 875;
- Оренбургская область — 695;
- Пензенская область — 594;
- Кировская область — 548;
- Чувашия — 540;
- Мордовия — 325;
- Марий Эл — 295.
На топ-3 — Татарстан, Башкортостан и Нижегородскую область — пришлась почти половина всех новых бизнес-игроков Приволжского федерального округа — 48%. Для сравнения, доля тройки так называемых аутсайдеров — Чувашии, Мордовии и Марий Эл — составила лишь 6,25%, что меньше, чем у одной Удмуртии, находящейся на шестой строчке.
В целом в разрезе регионов России Татарстану по количеству зарегистрированных юрлиц в топ-5 войти не удалось. По итогам января — июля 2023 году республика оказалась на шестом месте, уступив Москве (50 861 юрлицо), Московской области (9 390), Санкт-Петербургу (8 676), Свердловской области (4 622) и Краснодарскому краю (4 406).
Всего же в России с начала 2023 года и по 1 августа в ЕГРЮЛ разместили сведения о 148 822 новых юридических лицах. Созданы с нуля были 146 867 компаний, путем реорганизации — 1 446.
Из-за банкротства из ЕГРЮЛ исчезли 105 татарстанских компаний
За январь — июль 2023 года прекратили свое существование в Татарстане 5 145 юрлиц. Из них ликвидированы были 889 компаний, из которых 105 — в порядке банкротства. Из-за реорганизации исчезли 80 организаций.
Большая часть татарстанских юрлиц — 4 138, или 80,4% — прекратили свое существование в связи с их исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. Из них 674 были недействующими. Еще 3 464 компаний исчезли в связи с наличием в реестре сведений, «в отношении которых внесена запись о недостоверности».
В ситуации с числом прекратившихся юрлиц Татарстан стал одним из лидеров в Приволжском федеральном округе, заняв второе место после Самарской области. На республику в январе — июле 2023 года также пришлась пятая часть всех официально исчезнувших компаний ПФО.
«Реальное время» составило рейтинг регионов Приволжского федерального округа по количеству прекратившихся с 1 января по 1 августа 2023 года юрлиц:
- Самарская область — 5 600;
- Татарстан — 5 145;
- Башкортостан — 2 494;
- Нижегородская область — 2 202;
- Пермский край — 1 507;
- Саратовская область — 1 199;
- Оренбургская область — 1 060;
- Удмуртия — 992;
- Чувашия — 827;
- Ульяновская область — 782;
- Пензенская область — 612;
- Кировская область — 529;
- Марий Эл — 366;
- Мордовия — 218.
Среди российских регионов Татарстан по количеству прекративших за семь месяцев свое существование юрлиц занимает, как в и случае с числом зарегистрированных, шестое место. Топ-5 регионов остался почти без изменений — нет лишь Свердловской области, которую потеснила Самарская область:
- Москва — 37 775;
- Санкт-Петербург — 12 683;
- Московская область — 6 485;
- Самарская область — 5 600;
- Краснодарский край — 5 319;
- Татарстан — 5 145.
Всего в России с 1 января по 1 августа 2023 года прекратили свое существование 140 943 юрлица. Из них 4 965 — в результате реорганизации, 31 699 — из-за ликвидации, в том числе 3 580 в порядке банкротства.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым