Татарстанцы создали почти 4 тысячи компаний за 7 месяцев, но оказались за пределами топ-5

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Несмотря на непростую экономическую обстановку, татарстанцы продолжают реализовываться как предприниматели — за 7 месяцев 2023 года в Татарстане появилось почти 4 тысячи новых компаний. Однако есть и те, кто по тем или иным причинам закрывают свой бизнес или лишаются его, например, из-за банкротства — их в республике в январе — июле оказалось больше в 1,3 раза. Подробнее — в материале «Реального времени».

Лидер в ПФО, но за пределами топ-5 в России

С 1 января по 1 августа в Единый государственный реестр юридических лиц внесли данные о 3 892 новых компаниях из Татарстана. Абсолютное их большинство — 3 878, или 99,6%, появились путем создания с нуля. Остальные 14 компаний образовались через реорганизацию других юрлиц.

Из 14 регионов Приволжского федерального округа Татарстан по итогам января — июля 2023 года стал лидером по количеству зарегистрированных юрлиц. Отрыв между ним и соседней Башкирией, ставшей второй, составил 41,9%. Марий Эл, расположившуюся на последней строчке, Татарстан обогнал сразу на 1 219%, или в 13,2 раза, подсчитало «Реальное время», изучив данные Федеральной налоговой службы.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На Татарстан пришлась пятая часть всех зарегистрированных в ПФО за 7 месяцев юрлиц — 21%. Всего в округе за этот период в ЮГРЮЛ внесли сведения о 18 522 новых компаниях, из которых 181 появилась в процессе реорганизации.

«Реальное время» составило рейтинг регионов Приволжского федерального округа по количеству зарегистрированных с 1 января по 1 августа 2023 года юрлиц:

Татарстан — 3 892; Башкортостан — 2 743; Нижегородская область — 2 300; Самарская область — 2 083; Пермский край — 1 417; Удмуртия — 1 334; Ульяновская область — 881; Саратовская область — 875; Оренбургская область — 695; Пензенская область — 594; Кировская область — 548; Чувашия — 540; Мордовия — 325; Марий Эл — 295.

На топ-3 — Татарстан, Башкортостан и Нижегородскую область — пришлась почти половина всех новых бизнес-игроков Приволжского федерального округа — 48%. Для сравнения, доля тройки так называемых аутсайдеров — Чувашии, Мордовии и Марий Эл — составила лишь 6,25%, что меньше, чем у одной Удмуртии, находящейся на шестой строчке.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом в разрезе регионов России Татарстану по количеству зарегистрированных юрлиц в топ-5 войти не удалось. По итогам января — июля 2023 году республика оказалась на шестом месте, уступив Москве (50 861 юрлицо), Московской области (9 390), Санкт-Петербургу (8 676), Свердловской области (4 622) и Краснодарскому краю (4 406).

Всего же в России с начала 2023 года и по 1 августа в ЕГРЮЛ разместили сведения о 148 822 новых юридических лицах. Созданы с нуля были 146 867 компаний, путем реорганизации — 1 446.

Из-за банкротства из ЕГРЮЛ исчезли 105 татарстанских компаний

За январь — июль 2023 года прекратили свое существование в Татарстане 5 145 юрлиц. Из них ликвидированы были 889 компаний, из которых 105 — в порядке банкротства. Из-за реорганизации исчезли 80 организаций.

Большая часть татарстанских юрлиц — 4 138, или 80,4% — прекратили свое существование в связи с их исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. Из них 674 были недействующими. Еще 3 464 компаний исчезли в связи с наличием в реестре сведений, «в отношении которых внесена запись о недостоверности».

В ситуации с числом прекратившихся юрлиц Татарстан стал одним из лидеров в Приволжском федеральном округе, заняв второе место после Самарской области. На республику в январе — июле 2023 года также пришлась пятая часть всех официально исчезнувших компаний ПФО.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

«Реальное время» составило рейтинг регионов Приволжского федерального округа по количеству прекратившихся с 1 января по 1 августа 2023 года юрлиц:

Самарская область — 5 600;

Татарстан — 5 145;

Башкортостан — 2 494;

Нижегородская область — 2 202;

Пермский край — 1 507;

Саратовская область — 1 199;

Оренбургская область — 1 060;

Удмуртия — 992;

Чувашия — 827;

Ульяновская область — 782;

Пензенская область — 612;

Кировская область — 529;

Марий Эл — 366;

Мордовия — 218.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Среди российских регионов Татарстан по количеству прекративших за семь месяцев свое существование юрлиц занимает, как в и случае с числом зарегистрированных, шестое место. Топ-5 регионов остался почти без изменений — нет лишь Свердловской области, которую потеснила Самарская область:

Москва — 37 775;

Санкт-Петербург — 12 683;

Московская область — 6 485;

Самарская область — 5 600;

Краснодарский край — 5 319;

Татарстан — 5 145.

Всего в России с 1 января по 1 августа 2023 года прекратили свое существование 140 943 юрлица. Из них 4 965 — в результате реорганизации, 31 699 — из-за ликвидации, в том числе 3 580 в порядке банкротства.

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Татьяна Демина