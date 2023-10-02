Оборот оптовой торговли в Татарстане достиг 2,3 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане оборот оптовой торговли по итогам января — августа 2023 года составил 2,3 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 22,4%, следует из данных официальной статистики.

По темпу роста оборота оптовой торговли Татарстана занял 2-е место среди регионов Приволжского федерального округа. Лидером стал соседний Башкортостан, где показатель по сравнению с январем — августом прошлого года увеличился на 25,4%, до 952,1 млрд рублей.

Оборот оптовой торговли по итогам января — августа 2023 года вырос в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Исключение — Оренбургская область, где показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 23,3% и составил 311,2 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе оборот оптовой торговли за январь — август 2023 года составил 9 трлн рублей. Это на 15,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Росстате.

Напомним, за январь — июль 2023 года оборот оптовой торговли в Татарстане оценивался в 1,9 трлн рублей. Это на 20,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



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Татьяна Демина