Оборот оптовой торговли в Татарстане вырос на 20,4%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — июль 2023 года оборот оптовой торговли в Татарстане составил 1,9 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 20,4%.

Татарстан — лидер в Приволжском федеральном округе по обороту оптовой торговли. На втором месте Нижегородская область (1,46 трлн рублей). Топ-3 замыкает Самарская область — 952,9 млрд рублей.

Оборот оптовой торговли по итогам семи месяцев вырос в 13 из 14 регионов Приволжского федерального округа. Исключение — Оренбургская область, где он упал по сравнению с январем — июлем 2022 года на 26,9%, до 263,6 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В общей сложности в Приволжском федеральном округе оборот оптовой торговли в январе — июле 2023 года составил 7,69 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 14,2%, следует из данных Росстата.

Напомним, оборот розничной торговли в Татарстане по итогам января — июля 2023 года составил 755,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 8%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина