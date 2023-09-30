Эксперт рассказал, как избежать спам-атак

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Мошенники изобретают все более сложные схемы спам-рассылок. О том, как защититься от них, рассказал специалист испытательной лаборатории Лиги цифровой экономики Дмитрий Саков.

— Учитывая, что человек может знать об атаках с помощью поддельных ссылок или зараженных файлов, злоумышленники иногда предлагают напрямую отправить конфиденциальные данные для верификации информации. Этот способ обмана эффективен в своей простоте: из-за множества всевозможных уловок пользователи могут потерять бдительность и проигнорировать, казалось бы, базовые правила поведения в интернете — никому не сообщать свои логин и пароль, — цитирует эксперта «Газета.ru».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Саков объяснил, что сейчас злоумышленники используют всплывающие баннеры, поддельные сайты банков, СМС-рассылки и телефонное мошенничество. Кроме того, для составления и рассылок фишинговых писем преступники прибегают к помощи искусственного интеллекта. Чтобы не попасться на их крючок, необходимо обращать внимание на возможные орфографические и грамматические ошибки в сообщении и адресную строку: фишинговые ресурсы нередко используют адреса с незащищенным протоколом — http вместо https.

Также эксперт рекомендовал скачать антивирус и не забывать обновлять его, не отключать межсетевой экран для контроля трафика и использовать защищающие от фишинга расширения.

Напомним, злоумышленники придумали новую схему мошенничества. Они предлагают проверить, как работает смартфон клиента, и оформить услуги по безопасности, но при установке соответствующего приложения клиент теряет контроль над устройством.

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Галия Гарифуллина