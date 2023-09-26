Мошенники придумали новую схему — они предлагают оформить услуги по безопасности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества — они предлагают проверить, как работает смартфон клиента, и оформить услуги по безопасности. Однако при установке соответствующего приложения клиент теряет контроль над устройством, предупредили в ВТБ.

Мошенники под видом службы поддержки банка предлагают клиентам перейти на сайты, замаскированные под банковские сервисы, где якобы можно подключить услуги по безопасности, например ремонт смартфона с гарантией, страхование или защиту от злоумышленников. Вместо этого, оформив услугу или скачав приложение, клиент может сначала утратить контроль над мобильным банком и телефоном, а позже лишиться своих денег.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Вопросы безопасности финансовых приложений вызывают особое беспокойство клиентов, поэтому звонки с предложениями «защитить» смартфон от угрозы взлома срабатывают для них как «красная лампочка». Злоумышленники максимально воздействуют на клиента, проявляя излишнюю «обеспокоенность» и «заботу» и направляя ссылки на ресурсы, которые максимально адаптированы под банковские. Это гибридные сценарии, в ходе которых применяется как атака по телефону, так и перевод клиента на фишинговые сайты и приложения. Таким образом происходит воздействие на каждого второго клиента, — пояснил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Напомним, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обратится в Центробанк с просьбой ввести комплексный механизм по защите граждан от мошеннических махинаций. Он планирует предложить руководству Банка России распространить на максимальное количество финансовых учреждений опыт «Тинькофф банка», который разработал механизм по защите пользователей от кражи денег.

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Галия Гарифуллина