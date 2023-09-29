Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в одном из вузов Казани

Татарская транспортная прокуратура провела проверку в филиале Самарского государственного университета путей сообщения в Казани. Там выявили нарушения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В учебных корпусах университета установлены коридорные двери, не приспособленные для ограничения быстрого распространения огня. Кроме того, отсутствуют устройства аварийного отключения электрической сети, а кровля общежития не оборудована ограждением.

Такие нарушения могут создать угрозу безопасности жизни и здоровья студентов и работников филиала вуза. В этой связи Татарским транспортным прокурором директору учреждения внесено представление. Материалы дела для рассмотрения по существу направлены в ГУ МЧС России по Татарстану.

Напомним, в июле этого года транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности при содержании полосы отвода железнодорожного пути Горьковской железной дороги, граничащей с землями лесного фонда. Сотрудники ведомства пришли к выводу, что на территории обслуживания Казанской и Юдинской дистанций пути полосы отвода и охранные зоны железной дороги не очищены от кустарников и поросли деревьев, а лесные участки не отделены минерализованной полосой или противопожарной опашкой.

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Максим Кокунин