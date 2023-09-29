Эльвира Набиуллина заявила о признаках перегрева на рынке ипотеки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банк России наблюдает признаки перегрева на рынке ипотеке. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме.

— Ипотека растет темпами, если брать 12 месяцев, — 30%, — сказала она, обратив внимание, что это высокий показатель.

По ее словам, Центробанк обеспокоен и качеством кредитов, и их влиянием на рынок жилой недвижимости. В частности, опасения возникают из-за разрыва цен на новостройки и вторичное жилье — от 40 до 50%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Это означает, что если ситуация может немного ухудшиться у заемщика, то и заемщики окажутся в очень сложной ситуации, и сами банки, — цитирует Эльвиру Набиуллину «РИА Новости».

Напомним, в Татарстане за январь — август 2023 года зарегистрировали около 80 тысяч ипотечных сделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 32%.



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Татьяна Демина