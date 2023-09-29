В ГЖИ Татарстана заявили о нареканиях к исполкомам по заполнению паспортов готовности домов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Замначальника ГЖИ — заместитель главного государственного жилищного инспектора Татарстана Ирек Шайдуллин на пресс-конференции рассказал, что при проверке паспортов готовности многоквартирных домов к отопительном сезону возникает много нареканий к исполкомам муниципальных образований. Они касаются некорректного заполнения документации.



— Есть у нас, конечно, много нареканий к исполнительным комитетам. Они тоже обязаны контролировать, это их жилищный фонд, их муниципалитета. Это по паспортам готовности. Зачастую паспорта готовности заполняются некорректно. Должно быть написано, какие работы были запланированы на текущий год, какие работы выполнены по факту, с указанием конкретных показателей, — сообщил он.

По его словам, некоторые указывают в паспортах готовности лишь информацию о промывке и опрессовке теплосетей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— А что, не было каких-то нарушений технического плана? О чем это говорит? Они живут сами по себе, народ не участвовал в обследовании домов и не просил, чтобы управляющая организация включила эти работы, — заявил Ирек Шайдуллин.

Напомним, по состоянию на 27 сентября паспорта готовности к отопительному сезону получили 99,9% многоквартирных объектов. Это 17 618 объектов.

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Татьяна Демина