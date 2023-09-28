Билялетдинов: «Мы понимаем, что делать, но не всегда все получается»

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от нижегородского «Торпедо» (1:2 ОТ) в гостевом матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ.



Он указал, что команда неудачно сыграла в меньшинстве и пропустила две шайбы:

— Обычно играем неплохо, но сегодня — не получилось. Отыгрались, была возможность забить в большинстве, но немного не хватило. Игроки готовятся и стараются, но есть ошибки. Идем дальше.

Билялетдинов отметил хорошую игру «Торпедо»:

— Мне нравится, как «Торпедо» играет. Мы понимаем, что с ними делать, но не всегда всё получается. В целом, игра хорошая и понятная для нас. Команда играет и делает это очень хорошо, азартно. Молодые ребята с большой отдачей.

Что касается отсутствия на льду Никиты Дыняка и Даниила Журавлева, у спортсменов есть небольшие травмы. Вячеслав Войнов тоже еще восстанавливается, сообщает пресс-служба клуба.

В воскресенье, 1 октября, команда из Казани примет «Северсталь».

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Маргарита Головатенко