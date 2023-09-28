Владимир Путин проиндексировал оклады дипломатических работников на 5,5%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин проиндексировал месячные оклады дипломатических работников на 5,5% с 1 октября, следует из указа российского лидера.



— Повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза размеры месячных окладов дипломатических работников Министерства иностранных дел Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, территориальных органов — представительств Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Российской Федерации в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами, установленные указом президента Российской Федерации от 15 октября 1999 года, — сказано в документе.

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих:

— В целях обеспечения социальных гарантий <…> постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, — говорится в президентском указе.



По данным СМИ, российские власти намерены отказаться от индексации зарплат федеральных госслужащих в 2024 году. В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующий год и плановый период 2025 и 2026 годов сказано, что в соответствии с решениями, принятыми правительством, «индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в будущем году не осуществляется».

Решение не коснется индексации зарплат работников организаций бюджетной сферы. В следующем году 1 октября их оклады увеличат на прогнозный уровень инфляции 2024 года, то есть на 4,5%. Продолжится и индексация зарплат бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко