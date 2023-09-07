Международные резервы России за неделю выросли на $3 млрд

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

За неделю международные резервы России увеличились на $3 млрд. Такие данные приводит Центробанк.

— Объем международных резервов по состоянию на 1 сентября составил 583,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 3,0 млрд долларов США, или на 0,5%, преимущественно вследствие положительной переоценки, — сказано в сообщении регулятора.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Неделей ранее международные резервы России выросли за семь дней на $1 млрд. При этом с 11 по 18 августа они сократились на $6,3 миллиарда.

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Айрат Назипов