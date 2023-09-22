Совет директоров «Татнефти» 28 сентября обсудит «новую миссию и видение» группы

Совет директоров ПАО «Татнефть» на собрании 28 сентября обсудит вопрос о новой миссии и видении группы компаний, сообщило акционерное общество.



СД также рассмотрит итоги исполнения бюджета за восемь месяцев этого года и утвердит бюджет на октябрь и четвертый квартал 2023 года.

В повестку дня заседания включены вопросы о стратегии развития информационных технологий, о ходе работ по защите инсайдерской информации, об определении цены продаваемого недвижимого имущества и о последующем одобрении соответствующей сделки.

Внеочередное собрание акционеров «Татнефти» не состоялось из-за отсутствия кворума. Повторное собрание с той же повесткой дня созывается 28 сентября.

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Маргарита Головатенко