В Казани зарплата инженера-строителя может достигать 165 тысяч рублей

Зарплатный максимум инженера-строителя в строительных компаниях Казани достигает 165 тысяч рублей. Столица Татарстана занимает 3-е место в рейтинге городов с наибольшей заработной платой в этой сфере, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Что касается предыдущих двух лидеров, то ими стали Москва, где наивысшая зарплата в этой профессии может доходить до 250 тысяч рублей, а также Санкт-Петербург — 200 тысяч рублей. Как отмечают специалисты, такие суммы предполагают наличие у кандидата стажа работы от 2 лет, опыта сдачи проектов в эксплуатацию и навыков работы на крупных строительных объектах. При этом средняя зарплата такого специалиста в городах равна 90 тысячам рублей.

Также от 40 до 52 тысяч рублей в Казани готовы платить специалистам с неполным высшим образованием (строительное, архитектурное, техническое), навыками работы с AutoCAD и сметными программами, а также знаниями технологии проведения и оценки качества, СНиПов и ГОСТов.

От 52 до 65 тысяч рублей предлагают тем, у кого есть знания документооборота в строительстве, правил оформления проектно-сметной документации, навыки чтения чертежей, проектно-сметной документации и опыт работы от 1 года. Возможным пожеланием также является наличие водительских прав категории «В» и личного автомобиля.

Еще от 65 до 105 тысяч рублей готовы платить рабочим с профильным высшим образованием, опытом руководящей работы, сдачи объектов в эксплуатацию и стажем инженера-строителя от двух лет. Возможными пожеланиями являются знание английского языка на уровне чтения технической документации, а также наличие базы подрядчиков и готовность к командировкам.

Максимальную зарплату — от 105 до 165 тысяч рублей предлагают инженерам-строителям с опытом работы на крупных строительных объектах и стажем от трех лет.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на татарстанских предприятиях и в организациях не премируют 41% жителей республики. Периодически получают вознаграждение более половины респондентов — 53%.



Наиболее активно поощряют сотрудников в Ханты-Мансийском автономном округе и Волгоградской области — по 65%. Наибольшая доля работников, которым не выплачивают премии, зафиксирована в Омской области (54%), Красноярском (52%) и Краснодарском краях (50%).



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин