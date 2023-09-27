Исследование: 41% работников в Татарстане остаются без премий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На татарстанских предприятиях и в организациях не премируют 41% жителей республики. Периодически получают вознаграждение более половины респондентов — 53%, выяснили аналитики HeadHunter.

Еще 5% респондентов из Татарстана затруднились ответить, премируют ли их на работе.

Наиболее активно поощряют сотрудников в Ханты-Мансийском автономном округе и Волгоградской области — по 65%. Наибольшая доля работников, которым не выплачивают премии, зафиксирована в Омской области (54%), Красноярском (52%) и Краснодарском краях (50%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чаще других получают вознаграждение сотрудники, задействованные в сферах «Закупки» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 61%), а не получают — представители сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%), «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 51%).

Согласно другому исследованию, систему премий и бонусов, став начальниками, ввели бы 14% сотрудников Казани. Каждый пятый горожанин (19%) повысил бы зарплату, а 26% опрошенных четко разграничили бы зоны ответственности работников.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина