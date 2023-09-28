Олег Матыцин назвал казанские «Игры будущего» ярким ответом современным вызовам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который пройдет в Казани в 2024 году, — это «яркий ответ вызовам сегодняшнего времени». Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин.

— Существует конфликт между молодежью, которая занимается классическим спортом и киберспортом. Фиджитал объединяет два этих направления, — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Олег Матыцин заявил, что рад появлению такого мероприятия, как «Игры будущего». Он напомнил, что игры откроют 22 февраля 2024 года, и пригласил всех в Казань на турнир.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. На подготовку к соревнованиям направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.

После 2024 года организаторы планируют провести турнир за пределами России. Как заявил Игорь Столяров, в сотрудничестве с «Играми будущего» заинтересованы многие страны.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина