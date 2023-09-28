Набор в школу фигурного катания Алины Загитовой в Казани могут начать в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Школа фигурного катания Алины Загитовой может начать работу как зарегистрированное юрлицо уже в 2024 году на базе Дворца спорта. Тогда же начнется набор учеников, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

— Мы занимаемся юридическим образованием школы Алины Загитовой, мы хотим, чтобы с января следующего года уже был открыт набор, чтобы школа как юридическое лицо начала свое функционирование на базе нашего Дворца спорта, — сказал он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Владимир Леонов заявил, что техническая документации по школе известной российской фигуристки уже готова. Поиск земельного участка под здание продолжается. Строительство объекта могут начать и завершить в 2024 году, пишет «РИА Новости».

Напомним, проект школы в Казани олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и раис Татарстана Рустам Минниханов обсуждали на ПМЭФ в июне 2023 года. Спортсменка уже побывала в городе и обсудила примерные планы по реализации задумки.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина