Казань вошла в топ-10 креативных городов России для туристов

Столица Татарстана вошла в число 10 наиболее креативных российских городов для путешественников по итогам лета этого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Твил».

Самыми креативными городами России для туристов по итогам летнего сезона стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Ярославль, Ижевск и Кемерово.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В российском туризме набирает популярность разработка сценария впечатления, объясняют эксперты. По их мнению, тренд даст предпринимателям возможность ежесезонно получать возвратных клиентов. Для этого нужно заниматься сценариями, включающими в себя различные уровни в виде игры, и поддерживать многосерийный формат.

Напомним, Татарстан и его столица вошли в топ-3 направлений для отдыха по России летом 2023 года. На первом месте по популярности у внутренних туристов Санкт-Петербург и Ленинградская область. Татарстан и Казань расположились на втором месте (8%), замыкают тройку лидеров Москва и Новосибирск (по 7%).

Рост количества гостей Казани в этом году составил 53%. Чаще других стала приезжать молодежь до 24 лет: число туристов этого возраста возросло на 76%.

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Галия Гарифуллина