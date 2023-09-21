В этом году Казань посетило в 1,5 раза больше туристов, чем в прошлом

Рост количества гостей столицы Татарстана в этом году составил 53%. Об этом свидетельствуют результаты исследования VK Predict.

Чаще других в Казань стала приезжать молодежь до 24 лет: число туристов этого возраста возросло на 76%. Увеличилось также количество гостей от 25 до 35 лет (+38%), от 36 до 45 лет (+48%). Путешественников старше 46 лет стало больше на 46%.

realnoevremya.ru (архив)

Число туристов, посетивших только столицу республики, выросло в два раза, выбравших другие города Татарстана — в полтора.

Популярнее становятся однодневные поездки в Татарстан: их количество в 2023 году возросло на 60%, а доля составила 16%.



Напомним, самыми популярными достопримечательностями Казани стали Центр семьи «Казан», Казанский кремль, Дворец земледельцев, Болгар и «Ривьера». Также популярностью пользовались улица Баумана и Голубые озера.

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Галия Гарифуллина