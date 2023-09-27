«Нефтехимик» по буллитам обыграл «Амур»
ХК «Нефтехимик» обыграл «Амур» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ, счет игры — 3:2.
«Амур» потерпел четвертое поражение подряд. Голы в составе нижнекамцев забили Никита Сетдиков, Наиль Якупов и Владимир Брюквин.
В понедельник ХК «Нефтехимик» уступил астанинскому «Барысу». Игра завершилась со счетом 5:6.
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