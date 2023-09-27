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«Нефтехимик» по буллитам обыграл «Амур»

21:54, 27.09.2023

ХК «Нефтехимик» обыграл «Амур» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ, счет игры — 3:2.

«Амур» потерпел четвертое поражение подряд. Голы в составе нижнекамцев забили Никита Сетдиков, Наиль Якупов и Владимир Брюквин.

В понедельник ХК «Нефтехимик» уступил астанинскому «Барысу». Игра завершилась со счетом 5:6.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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