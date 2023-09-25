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ХК «Нефтехимик» уступил «Барысу»

22:17, 25.09.2023

Нижнекамский ХК «Нефтехимик» уступил астанинскому «Барысу». Игра завершилась со счетом 5:6.

У нижнекамцев отличились Рафаэль Бикмуллин, Александр Дергачев и Евгений Митякин.

Следующий матч «Нефтехимика» состоится 27 сентября, команда будет играть с хабаровским «Амуром».

23 сентября хоккеисты «Нефтехимика» победили на своем льду омский «Авангард», прервав серию из четырех поражений в КХЛ.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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