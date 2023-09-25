ХК «Нефтехимик» уступил «Барысу»
Нижнекамский ХК «Нефтехимик» уступил астанинскому «Барысу». Игра завершилась со счетом 5:6.
У нижнекамцев отличились Рафаэль Бикмуллин, Александр Дергачев и Евгений Митякин.
Следующий матч «Нефтехимика» состоится 27 сентября, команда будет играть с хабаровским «Амуром».
23 сентября хоккеисты «Нефтехимика» победили на своем льду омский «Авангард», прервав серию из четырех поражений в КХЛ.
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