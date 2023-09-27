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Депутат Госдумы обратилась в Генпрокуратуру после высадки мальчика из автобуса в Казани

16:20, 27.09.2023 3
Депутат Госдумы обратилась в Генпрокуратуру после высадки мальчика из автобуса в Казани
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани 11-летнего мальчика высадили из автобуса из-за проблем с оплатой. После этого депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить Минтранс Татарстана, Комитет по транспорту мэрии города и перевозчика.

Депутат напомнила, что, согласно закону, детей не имеют права высаживать из общественного транспорта. Она отметила, что этот случай «совсем уж вопиющий»:

— У ребенка были деньги, но на карте. Не было наличных. Терминал у водителя был, но он сказал, что «только что работал, теперь не работает» — ему нужны были наличные, — указала она.

Татьяна Буцкая поставила вопрос о том, почему на маршрут выпускают автобусы с неработающими терминалами: «Стоит обратиться и в налоговую — проверить оборот неучтенных наличных».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Экипаж казанского автобуса №37 на прошлой неделе отстранили от работы и сняли с маршрута после скандала с высаженным ребенком. Сейчас кондуктор и водитель находятся в службе безопасности и дают объяснения, идет проверка. Проверку начала и прокуратура Татарстана.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:32
    На 37 одни мигранты работают. Самый поганый маршрут с самыми старыми вонючими и грязными автобусами!
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  • Анонимно 16:51
    А где комментарий главного защитника перевозчиков, который всегда ратует что переводчики белые и пушистые.
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  • Анонимно 17:02
    Согласна с предыдущим отзывом
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