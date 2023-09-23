Прокуратура Татарстана проверяет информацию о высадке ребенка из автобуса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Татарстана организовала проверку информации об инциденте с ребенком, которого из автобуса высадил кондуктор. Инцидент произошел в Казани.

— В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования с привлечением виновных лиц к установленной законом ответственности, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В соцсетях появилась информация, что ребенка высадили из автобуса №37. Уточняется, что у кондуктора не работал терминал, а у мальчика была с собой только карта, и оплатить поездку он не мог.

В начале декабря прошлого года в Казани прокуратура начала проверку после сообщений о кондукторе, которая хотела высадить ребенка из автобуса. В СМИ сообщали, что мальчику не хватило денег на проезд, когда он пытался расплатиться транспортной картой. Пассажиры отметили, что кондуктор вела себя агрессивно, кричала на ребенка и заступившихся за него взрослых.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов