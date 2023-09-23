Экипаж казанского автобуса сняли с маршрута за высаженного ребенка

Экипаж казанского автобуса №37 отстранен от работы и снят с маршрута после скандала с высаженным ребенком. Сейчас кондуктор и водитель находятся в службе безопасности и дают объяснения, идет проверка, рассказал «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

Собеседник подчеркнул, что автотранспортные предприятия Казани ведут работу с экипажами автобусов по культуре обслуживания населения.

— Еженедельно в комитете проводятся комиссии по безопасности дорожного движения и культуре обслуживания пассажиров. Нарушители привлекаются к дисциплинарной ответственности. Информация с комиссии доводится до кондукторов и водителей АТП. Детально разбирается ситуация, чтобы исключить ее повторения. Все кондуктора знают, что детей из автобуса высаживать нельзя, — объяснил он.

realnoevremya.ru (архив)

Согласно Федеральному закону «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, даже если они не оплатили проезд запрещено.

Сегодня появилась информация, что ребенка высадили из автобуса №37. Уточняется, что у кондуктора не работал терминал, а у мальчика была с собой только карта, и оплатить поездку он не мог. Прокуратура Татарстана начала проверку по данному инциденту.

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Айрат Назипов