Казань с 1 апреля отменила собственный трехлетний эксперимент по маркировке разливных пенных напитков

С 1 апреля правительство Татарстана отменило республиканский эксперимент по маркировке пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в транспортных кегах, который длился на протяжении последних 3 лет, постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Глава Пивной ассоциации Татарстана Ринат Акчурин подтвердил нашей редакции, что эксперимент по маркировке при помощи марок «Гознака» благополучно завершен. По его словам, отмена эксперимента связана с введением с 1 апреля федеральной системы маркировки пива в кегах при помощи DataMatrixС «Честный знак».

Так, теперь вместо бумажных марок «Гознака» на транспортный кег наносят двумерный штрихкод.

Еще в ноябре прошлого года было премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все производители и поставщики с 1 апреля должны перейти на маркировку такими штрихкодами. По словам Мишустина, федеральные решения имеют безусловное верховенство над региональными нормативными актами, а значит обязательны к исполнению.

Фото: pixabay.com

Из-за принятого постановления в Татарстане производителям, в теории, было нужно наносить двойную маркировку: сначала марками «Гознака», а затем штрих-кодом «Честный знак». Однако вероятность несения расходов по двойной маркировке пива не устраивала крупные транснациональные корпорации.

Как итог, выходом из такого законодательного тупика стал отказ республики от маркировки бумажными марками. Однако Татарстан убедил федеральные власти сохранить на территории региона электронную систему прослеживаемости производства и оборота маркированной пивоваренной продукции в «Честном знаке» по аналогии с крепким алкоголем в ЕГАИС.

Таким образом, Татарстан оказался единственным в стране регионом, где каждая отгрузка пива на розлив по-прежнему будет фиксироваться по индивидуальному регистрационному треку, а значит завезти «левый» продукт будет сложнее. Подробнее о том, чем республике грозит нововведения, что будет с притоком пива российских производителей из других регионов — читайте в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова