Детский омбудсмен Татарстана оценила решение начислять медалистам дополнительные баллы на ЕГЭ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец поддержала начисление медалистам дополнительных баллов на ЕГЭ. Ее слова передает RT.

— Иногда выбор вуза как раз зависит от того, какие у него есть условия по отношению к абитуриентам... Вообще, было бы здорово, если бы был единый формат. Потому что родителям и абитуриентам часто очень сложно в этом разобраться. Сайты у всех вузов разные, где-то эти условия отражены, где-то их приходится искать и тратить время. А это, согласитесь, когда нужно принять решение, достаточно сложно, — сказала она.

Она добавила, что сейчас ряд вузов уже засчитывают золотую и серебряную медали в качестве дополнительных баллов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что серебряным медалистам будет начисляться до трех дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, а золотым — пять баллов.

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Айрат Назипов