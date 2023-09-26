Правительство России одобрило компенсации пострадавшим от утечек персональных данных

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Кабмин России поддержал инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных по закону об оборотных штрафах, сообщили в министерстве.



Допустившая утечку компания должна будет возместить вред, нанесенный пользователю, и это будет являться смягчающим обстоятельством. В этом случае к компании применят пониженные оборотные штрафы.

Компания должна будет уведомить пользователя об утечке (прислать смс/e-mail на номер/адрес, указанные при регистрации). Если компания готова выплатить компенсацию, это укажут в тексте сообщения.

Минцифры разместят эту информацию на Госуслугах, после чего у пользователя будет 15 рабочих дней, чтобы подать заявку на возмещение ущерба. В течение 20 рабочих дней компания должна будет рассчитать объем выплаты и направить предложение всем обратившимся. Пользователь сможет принять предложение или отказаться от него в течение 20 рабочих дней. Если более 80% обратившихся согласятся на компенсацию, то компания должна будет выплатить ее в течение пяти рабочих дней.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в России начнут работу над принятием законопроекта об оборотных штрафах за повторную утечку персональных данных. Депутат напомнил, что с начала года в сеть утекли более 445 млн строк конфиденциальных данных. Однако сейчас санкции за утечку крайне лояльны к операторам: максимальный размер штрафа для юридических лиц составляет до 100 тыс. рублей, а при повторном совершении административного правонарушения — до 300 тыс. рублей.

За первое полугодие 2023 года злоумышленники выложили в сеть 188,7 млн записей с данными россиян, что превышает общее число жителей страны. За аналогичный период прошлого года в сеть «утекло» 77,8 млн записей.



В апреле сообщалось, что российские компании начали обучать «белых» хакеров. Это специалисты по кибербезопасности, которые занимаются тестированием безопасности компьютерных систем.

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Маргарита Головатенко