В России разработают законопроект о штрафах за утечку данных

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Этой осенью в России начнут работу над принятием законопроекта об оборотных штрафах за повторную утечку персональных данных, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Разработку начнет IT-комитет, сообщает RT.



Депутат напомнил, что с начала года в сеть утекли более 445 млн строк конфиденциальных данных. Однако санкции за утчеку крайне лояльны к операторам: максимальный размер штрафа для юридических лиц составляет до 100 тыс. рублей, а при повторном совершении административного правонарушения — до 300 тыс. рублей.

Хинштейн считает такие штрафы недостаточными. По его словам, в таких условиях компании «и дальше будут равнодушно смотреть на дыры в своих системах инфобеза». Он отметил, что размер санкций в разы увеличится.

За первое полугодие 2023 года злоумышленники выложили в сеть 188,7 млн записей с данными россиян, что превышает общее число жителей страны. За аналогичный период прошлого года в сеть «утекло» 77,8 млн записей.



В апреле сообщалось, что российские компании начали обучать «белых» хакеров. Это специалисты по кибербезопасности, которые занимаются тестированием безопасности компьютерных систем.



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Маргарита Головатенко