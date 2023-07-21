С начала года объем утечек персональных данных россиян составил 188,7 млн записей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За первое полугодие 2023 года злоумышленники выложили в сеть 188,7 млн записей с данными россиян, что превышает общее число жителей страны. За аналогичный период прошлого года в сеть «утекло» 77,8 млн записей, пишут «Известия».

Многочисленные утечки персональных данных граждан стали в первую очередь следствием роста числа атак на организации, а не на физических лиц, считают специалисты. Также, по их мнению, рост атак связан с тем, что появилось множество инструментов, значительно облегчающих совершение преступления.

— Более 90% утечек, как и раньше, связаны с деятельностью украинских хакеров и представляют собой дампы (структуру) баз данных систем управления сайтом, выгрузка которых могла стать возможной в результате взлома с использованием уязвимостей в компонентах CMS, которые не были обновлены вовремя, — рассказал основатель DLBI Ашот Оганесян.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Роскомнадзоре считают, что участившиеся взломы баз данных — это «часть гибридной войны, которая ведется против России»

— Очевидно, что это спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. Более того, характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В апреле сообщалось, что российские компании начали обучать «белых» хакеров. Это специалисты по кибербезопасности, которые занимаются тестированием безопасности компьютерных систем.



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Айрат Назипов