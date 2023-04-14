В России начали обучать «белых» хакеров

Российские компании начали обучать «белых» хакеров — специалистов по кибербезопасности, которые занимаются тестированием безопасности компьютерных систем. Такое заявление сделал директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

— Оказывается, хакеров у нас мало. Поэтому запустили несколько обучений. За это компаниям спасибо, — приводит его слова ТАСС.

Собеседник добавил, что за последние четыре месяца уже появилось от двух до трех новых курсов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале российские хакеры отказались от участия в государственной программе поиска уязвимостей портала «Госуслуги». Они мотивировали это тем, что им «не хватает свободного времени».

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Айрат Назипов