Российские власти расширят право работников на компенсацию за задержку зарплаты

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России поддержало законопроект Минтруда страны, расширяющий права граждан на получение компенсации за задержку зарплаты. Об этом сообщают «Известия».

На сегодняшний день компенсация может предоставляться за каждый день просрочки выплат. В дальнейшем же ее смогут получить и работники, которым работодатель не выплатил деньги неправомерно, например, незаконно уволив.

Минтруда России предлагает изменить ст. 236 Трудового кодекса. Так, граждане смогут получить компенсацию зарплаты, выплачиваемой при восстановлении на работе по решению суда. Сейчас же работодатели выплачивают только задолженность. В случае принятия законопроекта работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда деньги фактически должны были быть получены работником.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2022 году каждый пятый татарстанец сталкивался с задержкой зарплаты: 6% — однократно, 15% — несколько раз. В республике на 1 сентября 2023 года просроченная задолженность по зарплате не зарегистрирована.



В ноябре прошлого года также сообщалось, что Федеральная служба по труду и занятости будет проверять предприятия, если в течение одного месяца оно полностью или частично не выплатило зарплату сотрудникам.



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Максим Кокунин