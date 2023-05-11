В 2022 году каждому пятому татарстанцу задерживали зарплату

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В 2022 году каждый пятый татарстанец сталкивался с задержкой зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования hh.ru, которые узнали, насколько регулярно платили зарплату соискателям из Татарстана в прошлом году и чем работодатели объясняли задержки зарплаты.

С задержкой зарплаты в течение 2022 года столкнулся 21% жителей Татарстана: 6% — однократно, 15% — несколько раз.

Чаще всего работодатели объяснили задержки проблемами финансово-экономической деятельности компании (37% ответов). Среди вариантов ответа «Другое» респонденты отмечали плохой менеджмент, простои в работе, необходимость наличных денег из-за серой зарплаты.

Еще 79% рассказали, что их работодатель всегда выплачивал деньги вовремя.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отметим, что среди российский регионов чаще всего зарплату задерживали жителям Приморского и Красноярского краев (по 31%), а также Владимирской области (30%).

Наиболее непростая ситуация — в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (здесь с задержкой зарплаты в 2022 году столкнулись 48% опрошенных), «Искусство, развлечения, массмедиа» (33%) и «Строительство, недвижимость» (30%).

Реже остальных о задержках заработной платы сообщали специалисты по закупкам, научные сотрудники и педагоги, медики и фармацевты.

С задержками зарплаты мужчины и женщины сталкивались с одинаковой частотой, а вот в разрезе возрастов есть различия. Так, реже всего на такую проблему указывали соискатели в возрасте от 35 до 44 лет — лишь 17% опрошенных из этой категории вовремя не получали зарплату в 2022 году. Чаще остальных несвоевременные выплаты отметили опрошенные от 18 до 24 лет — 28% ответов.

Татарстан оказался на 21-м месте в рейтинге регионов России по росту зарплат. Свыше 50% работников республики будут зарабатывать по 100 тыс. рублей в месяц только примерно через 9,1 года.

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Илина Хакимова