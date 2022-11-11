В России начнут проверять фирмы, задерживающие зарплаты в течение месяца

Федеральная служба по труду и занятости будет проверять предприятия, если в течение одного месяца оно полностью или частично не выплатило заработную плату сотрудникам, следует из постановления на официальном интернет-портале правовой информации.



— Дополнить абзацем подпункт «а» пункта 3 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля, муниципального контроля»: по решению руководителя Федеральной службы по труду и занятости или ее территориальных органов в рамках федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в случае поступлений обращений, содержащих сведения о массовых (более 10% среднесписочной численности или более 10 человек) нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Только в Татарстане 19% работающих жителей столкнулись с задержкой зарплаты в первом квартале 2022 года. Из них 6,4% — в январе, 5,4% — в феврале, 7,1% — в марте.

81% респондентов сообщили, что в этом году их работодатель ни разу не задержал выплату заработной платы. Кроме того, 35% опрошенных рассказали, что в сравнении с началом прошлого года их зарплата увеличилась, у 43% она осталась без изменений. О снижении дохода заявили лишь 22%.



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Маргарита Головатенко