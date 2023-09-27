В Казани интерес к новым иномаркам увеличился на 379%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана спрос на новые автомобили зарубежных брендов в июне — августе 2023 года вырос на 379% по сравнению с летом прошлого года. Объявлений о продаже таких иномарок за этот период стало больше на 302,5%, сообщили в «Авито Авто».

В среднем новую иномарку летом 2023 года можно было купить за 3,1 млн рублей. Наибольшим спросом в Казани пользовались такие модели, как Haval Jolion (на нее пришлось 7,4% от общего спроса), OMODA (6,2%), Chery Tiggo 7 Pro Max (4,2%), Exeed LX (3,8%) и Chery Tiggo 4 Pro (2,2%).

По России в июне — августе 2023 года интерес к новым иномаркам увеличился на 110,5% относительно прошлого лета, количество объявлений об их продаже — на 110,7%. Средняя стоимость авто составила 2,9 млн рублей, а самым большим спросом пользовался транспорт из Китая.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно другому исследованию, спрос на иномарки с пробегом в Татарстане в июне — августе 2023 года вырос на 30,8% по сравнению с прошлогодним летом. Предложений на рынке стало больше на 11,4%.



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Галия Гарифуллина