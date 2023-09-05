Эксперты назвали самые предлагаемые в Татарстане модели иномарок с пробегом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чаще всего татарстанцам предлагали купить Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Авто».

В июне — августе этого года спрос на иномарки с пробегом в Татарстане вырос на 30,8% по сравнению с прошлогодним летом, а предложение стало выше на 11,4%.

Самыми предлагаемыми стали Kia Rio и Hyundai Solaris (их доля в структуре предложения по 3,9%), Volkswagen Polo (2,5%), Ford Focus (2,4%) и Kia Sportage (2,3%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Средняя цена иномарки с пробегом этим летом составляла за 1,4 миллиона рублей.

Модель почти каждого седьмого автомобиля с пробегом (69,2%), предлагаемого в республике, является иностранной.

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Галия Гарифуллина