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В Ютазинском районе Татарстана произошло ДТП — водитель вылетел из машины и погиб

09:40, 26.09.2023 1
В Ютазинском районе Татарстана произошло ДТП — водитель вылетел из машины и погиб
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

В Ютазинском районе Татарстана 25 сентября произошло смертельное ДТП. В результате аварии 24-летний водитель автомобиля Lada погиб на месте от полученных травм, сообщили в Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, он съехал в кювет и опрокинулся. Уточняется, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля.

В конце августа на 98 км автодороги Йошкар Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» произошло массовое ДТП. На трассе столкнулись три машины. Благодаря пристегнутым ремням безопасности никто из участников происшествия не пострадал. В Госавтоинспекции напомнили, что при опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.

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Илина Хакимова
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:05
    Дорога Азнакаево - Ютазы сплошная серпантины, надо там дороги капитально отремонтировать и убрать резкие повороты. Выпрямит всю дорогу.
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