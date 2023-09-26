В Ютазинском районе Татарстана произошло ДТП — водитель вылетел из машины и погиб

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГИБДД по Татарстану

В Ютазинском районе Татарстана 25 сентября произошло смертельное ДТП. В результате аварии 24-летний водитель автомобиля Lada погиб на месте от полученных травм, сообщили в Госавтоинспекции республики.



По предварительным данным, он съехал в кювет и опрокинулся. Уточняется, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля.

В конце августа на 98 км автодороги Йошкар Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» произошло массовое ДТП. На трассе столкнулись три машины. Благодаря пристегнутым ремням безопасности никто из участников происшествия не пострадал. В Госавтоинспекции напомнили, что при опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.



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Илина Хакимова