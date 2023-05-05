Транспортная доступность и обделенность мероприятиями: в Татарстане рассказали о главных проблемах студентов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главные проблемы студентов в Татарстане связаны с жильем, транспортом и малым количеством мероприятий. Подробнее о них рассказали кандидаты на пост президента Лиги студентов республики.



Некоторым студентам из дальних районов Татарстана не хватает мероприятий и базы для реализации возможностей. Из-за этого, как выразился один из кандидатов на пост президента Лиги студентов республики, Шамиль Якупов, они «чувствуют себя обделенными».

— У студентов совершенно разные вопросы — начиная с размера стипендии, материальной поддержки, заканчивая участием в мероприятиях: допустим, в Казани у ребят десятки мероприятий в день проходят, а в Бугульме или, если немножко подальше посмотрим, в Актаныше — они там чувствуют себя, так скажем, обделенными, то есть у них есть баллы по «Пушкинской карте», условно пять тысяч баллов, но некуда потратить; они просят, чтобы им уделяли больше внимания. Условия жилищные, конечно, тоже так же. Потому что во многих вузах, ссузах очень хорошие условия, очень достойные условия, но есть также и учебные заведения, где условия, так скажем, оставляют желать лучшего, — рассказал он.

Другой кандидат на пост президента Лиги студентов Татарстана — Никита Лобанов сообщил, что зачастую речь идет «о проблеме транспортной доступности». Для ее решения прорабатывается возможность предоставления учащимся вузов и ссузов повышенного кешбэка за поездки на такси, и каждая четвертая-пятая поездка за счет него по сути была бы бесплатной.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Также сталкиваются ребята с таким вопросом: «Вот я учусь в своей образовательной организации, но после выпуска я не хочу работать по профессии, что мне делать в этом плане?», — добавил Никита Лобанов, уточнив, что такие студенты могут пройти бесплатный интенсив по предпринимательству.

Исполняющий обязанности президента Лиги студентов Татарстана Руфат Киямов обратил внимание на такие вопросы, как комендантский час в общежитиях, заключение договора на проживание в них на один год, а не на весь период обучения студента.

— Эти нарушения есть. Просто в каждом учебном заведении есть ответы на эти вопросы, свои ответы, — сказал он.

Одна из главных проблем студентов в Татарстане, о которой говорят уже на протяжении нескольких лет, — отсутствие льготного проезда. В Лиге студентов уже выступали с предложением ввести его, поскольку расходы на транспорт у этой категории весьма существенные.



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Татьяна Демина