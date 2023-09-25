В Татарстане наблюдается подъем вирусных инфекций — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Татарстане наблюдается подъем вирусных инфекций, за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в два раза — зафиксировано 16,6 тысячи случаев, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В Казани зарегистрированы более 7,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом среди взрослого населения, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 6,2%, рассказала ведущий специалист отдела Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В общество вернулся и коронавирус: на прошлой неделе такой диагноз поставили 89 жителям.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать входные фильтры в школах и трудовых коллективах. Ситуацию должны контролировать в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану и республиканский Минздрав.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на 30% ниже, чем в прошлом году. Она предположила, что в ближайшее время россияне начнут чаще болеть гриппом. Уровень заболеваемости начал подниматься на второй неделе сентября.

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Маргарита Головатенко